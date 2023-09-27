وظائف خالية في الساحل الشمالي لشباب الإسكندرية بمرتب 4500 جنيه.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية عن فرص عمل بشركة الإسكندرية للخدمات الأمنية، حيث تطلب أفراد أمن بمواقعها المتميزة بالساحل الشمالي، وذلك لأبناء الإسكندرية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل وظائف خالية في الساحل الشمالي لشباب الإسكندرية بمرتب 4500 جنيه بحسب إعلان القوى العاملة بالإسكندرية.

تفاصيل العمل

- بحد أدنى مؤهل متوسط - العمل 12 ساعة يوميا - مرتب 4500 جنيه- 26 يوم عمل على مدار الشهر و4 راحات مدفوعين الأجر.

مميزات العمل

- مكافآت إجادة وانتظام - توفر سكن للمغتربين - زي موحد / يونيفورم- إصدار فيزا مرتبات- توفير وجبات تغذية

الشروط الواجب توافرها

- السن من 20 سنة حتى 40 سنة- يمتنع الطلبة- عدم وجود أي إصابات أو علامات مميزة أو ظاهرة بالوجه والجسم- تناسق الشكل العام.

المستندات المطلوبة

- صحيفة الحالة الجنائية- أصل المؤهل- أصل شهادة الميلاد- أصل التجنيد- عدد 2 صور شخصية.

التقديم للوظائف المقابلات يوميا ما عدا الجمعة والسبت، مواعيد المقابلات من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساء بعنوان الإدارة الرئيسية بالإسكندرية: 13 شارع الغرفة التجارية عمارة الكونكورد الدور 11 - خلف كافتيريا نصار محطة الرمل- الإسكندرية.