«القوى العاملة» بالإسكندرية تعلن عن وظائف خالية لذوي الهمم.. الأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية عن توفير عدد من الوظائف الخالية لفئة ذوي الهمم بمرتبات مجزية، وذلك في إحدى المدارس الدولية وصالة ألعاب رياضية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الوظائف الخالية في الإسكندرية لذوي الهمم والأوراق المطلوبة.

وظائف خالية بالإسكندرية لذوي الهمم

- شخص واحد من ذوي الهمم للعمل بمدرسة دولية في مهنة خدمات معاونة، للعمل بمؤهل الإعدادية أو أعلى، وذلك ضمن شروط الإدارة التعليمية التابعة لوزارة التعليم الخاص، على أن يتم تقديم السيرة الذاتية بمدرسة «aia» في أبيس 2 عند الصرف خلف كوبري الألماني رمل 2.

- شخصان من ذوي الهمم، أحدهما للعمل بوظيفة موظف استقبال، بشرط إجادة اللغة الإنجليزية، براتب 2500 جنيه، وآخر للعمل من المنزل في جيم رياضي بسموحة وكفر عبده، ويحدد الراتب حسب الاتفاق، بالإضافة إلى قيمة التأمين، ويتم إرسال الأوراق عبر واتساب 01000388671.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف الخالية بالإسكندرية

- أصل شهادة تأهيل أو كارنيه خدمات

- برنت تأمينات بدون قطاع

- السن من 21 إلى 35 سنة

- مؤهل عال على أن يكون خريج تجارة إنجليزي أو سياحة وفنادق أو حقوق إنجليزي، مع إجادة اللغة (خاص بوظيفة موظف الاستقبال).