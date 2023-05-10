وظائف القوى العاملة بالإسكندرية.. 27 فرصة عمل بمرتبات مجزية ودون خبرة

طُرحت 27 وظيفة جديدة من وظائف القوى العاملة بالإسكندرية، والتي تستهدف فئة الذكور فقط ضمن شركة «ألوان للتريكو»، حيث اقتصرت الوظائف على عمال مخازن ونسيج وتجهيز وخدمات وصباغة وفحص، وذلك من حديثي التخرج، من حملة المؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل، مع توفير تأمين اجتماعي وصحي، وذلك برواتب مجزية.

وتقدم «الوطن» كل التفاصيل الخاصة بوظائف القوى العاملة بالإسكندرية المطروحة بدءاً من اليوم، من حيث الشروط وأعدادها وكيفية التقديم لها لتكون الوظائف الخالية فرصة لكل شخص تتوافر فيه الشروط.

شروط وظائف القوى العاملة بالإسكندرية

- 5 عمال نسيج، وتتاح لأصحاب المؤهل المتوسط بالإضافة إلى الخبرة.

- 6 عمال تجهيز، وتتاح لأصحاب المؤهل المتوسط ولا يشترط الخبرة.

- 2 عامل خدمات، وتتاح لأصحاب المؤهل المتوسط ولا يشترط الخبرة.

- 7 عمال صباغة، وتتاح لأصحاب المؤهل المتوسط بالإضافة إلى الخبرة.

- 3 عمال فحص، وتتاح لأصحاب المؤهل المتوسط ولا يشترط الخبرة.

- 4 عمال مخزن، وتتاح دون مؤهل ولا يشترط الخبرة.

طريقة التقديم في وظائف القوى العاملة بالإسكندرية

ويمكن للشباب الراغبين في الحصول على وظائف القوى العاملة بالإسكندرية، التقديم من خلال إدارة بحوث العمالة بديوان المديرية، وعنوانه: خلف نقابة الأطباء، شارع سيد فهمي، من شارع مصطفى كامل بسموحة، أو من خلال مكتب تشغيل برج العرب وعنوانه برج العرب الجديدة الإسكان المتوسط عمارة 7 الدور الأرضي.