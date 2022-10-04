«القوى العاملة» بالإسكندرية تعلن عن وظائف شاغرة.. المؤهلات المطلوبة

أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية وإدارة بحوث العمالة، عن توافر فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة بعدد من الفنادق والشركات وسلاسل المطاعم، خلال شهر أكتوبر الجاري، بمرتبات تصل لـ3 آلاف جنيه.

وظائف شاغرة في الإسكندرية

وترصد «الوطن» في السطور التالية عدد من الوظائف المتاحة، بحسب بيان صادر عن مديرية القوى العاملة بالإسكندرية عبر موقعها الرسمي، وللترشح للوظائف يمكن التوجه لإدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة خلف نقابة الأطباء.

وشملت قائمة الوظائف بحسب بيان «القوى العاملة» بالإسكندرية ما يلي:

- مراقب جودة في شركة جيد اباريل للملابس، بشرط الحصول على شهادة الدبلوم، على أن يكون السن المناسب من 18 إلى 40 سنة للإناث والذكور، ولا تقل الخبرة عن سنة.

- فني طباعة بشرط الحصول على الشهادة الإعدادية، على أن يكون السن المناسب من 18 إلى 48 للذكور فقط، ولا تقل الخبرة عن سنتين.

- عامل «ماكينة أوفر»، لا يشترط حصول المتقدم لهذه لوظيفة على مؤهل، على أن يكون السن المناسب من 18 إلى 50 سنة للإناث والذكور، ولا تقل الخبرة عن سنة.

- مهندس إنتاج يشترط حصول المتقدم على بكالوريوس هندسة، على أن يكون السن من 22 إلى 45 سنة للإناث والذكور، ولا تقل الخبرة عن سنة.

فرص عمل بمرتب 2400 جنيه

كما أعلنت شركة خورشد للبلاستيك عن حاجتها إلى عمال بمرتب 2400 جنيه في التخصصات التالية:

- عامل إنتاج أو عامل ماكينة بشرط حصوله على الشهادة الإعدادية أو دبلوم صنايع، ولا يقل السن عن 30 سنة للذكور فقط، ولا تقل الخبرة عن سنتين.

- عامل خامات بمؤهل تأهیل مهني للذكور والإناث، على ألا يقل السن من 35 ولا يزيد عن 52 سنة، ولا يشترط وجود خبرة.

كما أعلنت شركة أليكس قطن عن حاجتها إلى عاملة حياكة، بشرط ألا يقل السن عن 20 ولا يزيد عن 55 سنة، بدون الحاجة لمؤهل.

سلسلة مطاعم توفر فرص عمل

كما أعلنت المديرية عن توافر فرص عمل في سلسلة مطاعم بمرتب يبدأ من 3000 جنيه، في التخصصات التالية: «مدير فرع، مساعد مدير، سوبرفايزر، كاشير، شيف شاورما، شيف جريل، مساعد شيف، استیوارد، ويتر، وكار سيرفيس»، بتأمينات اجتماعية وصحية، مع توفر سكن للمغتربين ووجبة يومية ويونيفورم، بشرط حصول المتقدم على مؤهل عالي، ولا يزيد السن عن 45 سنة، ويفضل خريجي كليات ومعاهد السياحة والفنادق.

توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة

وأعلن فندق شتايجنبرجر سیسل عن فتح باب التوظيف لذوي الاحتياجات الخاصة في عدد من التخصصات منها:

- مراجع ليلي بشرط حصول المتقدم على بكالوريوس تجارة.

- عامل تجهيز وتحضير وعامل نظافة بشرط الحصول على مؤهل متوسط.