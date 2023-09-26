نوال الكويتية تطلق ألبومها الجديد «الأرض» 30 سبتمبر

تطلق الفنانة الكويتية نوال ألبومها الجديد في الثلاثين من سبتمبر بعنوان «الأرض» بعد فترة غياب طويلة عن طرح الألبومات؛ إذ كان آخر ألبوماتها عام 2019 باسم الحنين.

أولى أغنيات ألبوم نوال الكويتية

وتطرح نوال الكويتية، أولى أغنيات الألبوم والتي تحمل اسم زينة أيامي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

وفي تعليق لـ نوال عبر إكس قالت: «جمهوري ومحبيني وحبايبي.. تأخرت عليكم ويمكن الكلمات ما توصف شوقي لكم، انتظرت هاللّحظة معاكم ومثلكم ويمكن أكثر، دايمًا أختارلكم الأغنية بقلبي قبل سمعي، وأتمنى توصل أعمالي من قلبي لـ قلوبكم، انتظروني اليوم بـ هدية من الألبوم قبل صدوره».

ألبوم الأرض

ويعتبر ألبوم الأرض للفنانة نوال الكويتية هو عودة لها للألبومات بعد غياب طويل، وأعلنت عن الألبوم لأول مرة في تعليق لها على حفلها الأخير في بداية موسم الصيف بالبحرين إذ شوقت جمهورها خلال الحفلة لانتظار أغنيات ألبومها الجديد