الطالب عبدالرحمن عن تكريمه من الرئيس السيسي: تعبي ما راحش هدر.. فخور بنفسي

عدد كبير من خريجي أوائل الجامعات كرمهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية يوم تفوق جامعات مصر في استاد قناة السويس، بمحافظة الإسماعيلية، وكان من بينهم الطالب عبدالرحمن عبدالرحمن محمد أحمد، بكلية هندسة المطرية جامعة حلوان قسم مدني.

حالة من الفرحة والسعادة سيطرت على طالب كلية الهندسة بعد تكريمه من الرئيس السيسي، إذ لم يكن يتوقع أن في يوم من الأيام يتم تكريمه من قبل الرئيس: «فخور جدا بنفسي ومكنتش متوقع إني أتكرم من الرئيس السيسي، والحمد لله» بحسبما راوه في حديثه لـ«الوطن».

حالة من الدهشة سيطرت على الطالب

عندما تم إخبار عبد الرحمن أنه سوف يتم تكريمه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 10 أيام، حالة من الدهشة سيطرت على الطالب ما جعله يشعر حينها أن مجهوده الذي في السنوات الماضية لم يهدر: «أما الجامعة بلغتني من 10 أيام إني هتكون من الرئيس السيسي ماكنتش مصدق نفسي من الفرحة وحسيت إني تعبي مراحش هدر».

الطالب يشكر الرئيس السيسي

رسالة شكر وجَّهها الطالب عبدالرحمن للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تكريمه له، على الاحتفالية التي وصفها بالأكثر من رائعة: «بشكر الرئيس السيسي على كل الدعم اللي بيقدمه لينا نحن طلاب الجامعات المصرية، وأنه دائما واقف في صفنا وبيشجعنا على التفوق»، متمنيا تكرار هذا الحدث مع باقي الدفعات القادمة من أجل تشجيعهم.

تخرج الطالب عبدالرحمن في كلية هندسة المطرية جامعة حلوان قسم مدني وحصل على الترتيب الثالث على الدفعة مع حصوله على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

شهدت احتفالية تكريم أوائل الخريجين، استقبالا حاشدا من الآلاف للرئيس السيسي فور وصوله استاد هيئة قناة السويس، للاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بأوائل الخريجين المتواجدين في استاد هيئة قناة السويس، قائلا: «كل سنة وأنتم طيبين جميعا وألف مبروك».