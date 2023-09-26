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رئيس جامعة قناة السويس يكشف تفاصيل تجهيزات حفل يوم تفوق الجامعات

كتب:

أحمد أبوضيف
09:10 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
جانب من حفل تكريم أوائل الخريجين

جانب من حفل تكريم أوائل الخريجين

كشف الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، تفاصيل تجهيزات حفل الخريجين الأوائل على مستوى الجامعات المصرية وتكريم الأوائل على القطاعات المختلفة على مستوى الجامعات الذي تم تنظيمه بمدينة الإسماعيلية اليوم بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن عدد الطلاب الأوائل المشاركين في التكريم يزيد على 2500 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، بجانب مشاركة عدد كبير من الموظفين والطلاب من مؤسسات حياة كريمة والوطنية للتدريب في التنظيم، وكذلك اتحادات طلاب الجامعات الحكومية والخاصة.

شعلة طابور عرض تكريم أوائل الخريجين.. تقليد لأول مرة

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه فيما يتعلق بالشعلة التي جرى بها بدء طابور العرض والتكريم، قال إنها لأول مرة يتم تطبيقها وهي تشبه شعلة الأولمبياد ونتعشم أن يكون الحفل سنويا وتكون الشعلة أحد بصمات التنظيم ويجرى تسليمها سنويا من جامعة لأخرى، مؤكدا أن جامعة قناة السويس شرفت بزيارة الرئيس السيسي لثاني مرة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.