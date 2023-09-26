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«وحياة قلبي وأفراحه» تشعل حفل تكريم أوائل الخريجين

كتب:

مريم جاد
08:10 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
كورال الشرق

كورال الشرق

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فقرة فنية قدمها كورال «روح الشرق»، بدأت بأغنية «وحياة قلبي وأفراحه»، وذلك في ستاد هيئة قناة السويس، لتكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، وذلك في محافظة الإسماعيلية.

الرئيس يكرم أوائل الخريجين

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد اليوم تكريم أوائل الخريجين، ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر في جامعة قناة السويس، بمشاركة طلاب الجامعات والمعاهد المصرية.

وعقد الرئيس السيسي، اجتماعا صباح اليوم مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، والتقى عددا من رؤساء وممثلي اتحادات طلاب شباب الجامعات.

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