مصرع عامل مسجد سقط من أعلى سلم خشبي بالمنصورة 

لقى عامل مسجد متطوع بمحافظة الدقهلية مصرعه اليوم، إثر سقوطه من أعلى سلم خشبي بمنطقة عزبة الصفيح بالمنصورة، ووصل إلى مستشفى الطوارئ الجامعي جثة هامدة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية للتصريح بالدفن.

مصرع عامل مسجد متطوع في الدقهلية

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من نقطة تامين المستشفيات الجامعية بوصول عامل مسجد متطوع إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة جثة هامدة ادعاء سقوط من علو.

وصول العامل إلى المستشفى جثة هامدة

انتقل على الفور ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة الرائد دكتور كريم عبدالرازق رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى «أشرف محمد صبري الشحات» 20 عامًا، عامل نظافة متطوع بمسجد الإيمان بعزبة الصفيح ومقيم في قرية ميت مزاح مركز المنصورة، جثة هامدة، إثر سقوطه من أعلى سلم خشبى اختل توازنه وسقط أرضا، ما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 6387 لسنة 2023 إداري قسم ثان المنصورة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.