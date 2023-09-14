مصرع عامل «دليفري» في حادث مروري بالمنيا

لقي عامل دليفري بمركز ملوي جنوب المنيا مصرعه، إثر اصطدام دراجته النارية بسيارة ربع نقل، وتم نقله للمستشفى إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله، وجرى إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع عامل دليفري في ملوي

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارًا من عمليات النجدة يفيد مصرع عامل دليفري عمره 35 سنة، إثر اصطدام دراجة نارية يقودها ويستخدمها في توصيل الطلبات بسيارة ربع نقل بإحدى قرى مركز ملوي وفرت السيارة هاربة.

جهود لضبط السيارة الهاربة

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الواقعة في مركز ملوي، وتم تحرير محضر بها، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق، والتي كلقت ادارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث وتحديد وضبط السيارة الربع نقل الهاربة.