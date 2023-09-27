عاجل.. الزلزال يعاود ضرب تركيا من جديد

شهدت تركيا هزة أرضية بسيطة ضربت بلدية «تشاغلايانسريت» التابعة لمحافظة كهرمان مرعش التي شهدت الزلزال المدمر من قبل.

قوة الزلزال بلغت 3.6 درجة على مقياس ريختر

وبحسب موقع «سيسمو» المتخصص في رصد الزلازل فإن الزلزال وقع على بعد 32 كيلومترا من بلدية «تشاغلايانسريت» التابعة لمحافظة كهرمان مرعش وتم الإبلاغ عن الزلزال من قبل 145 مستخدمًا لتطبيق Earthquake Network في دائرة نصف قطرها 180 كيلومترًا وأن قوة الزلزال بلغت 3.6 درجة على مقياس ريختر.

وكان زلزال كهرمان مرعش الكارثي والذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر في فبراير الماضي وتسبب في عشرات آلاف من القتلي والمصابين.

أسوأ كارثة تمر على المنطقة خلال القرن الماضي

ووصف وقتها هذا الزلزال بأنه أسوأ كارثة تمر على المنطقة خلال القرن الماضي، إذ تضرر بسببه 10 ولايات تركية، حيث امتد إلى شمال سوريا، وتزامن مع انخفاض جوي قارس البرودة.