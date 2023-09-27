تحذير من سخونة الهاتف عند الاستخدام.. عادات خاطئة تهدد بتدمير موبايلك

ارتفاع درجة حرارة الهاتف، مشكلة قد تتسبب في تلفه وتدميره، نتيجة سوء استخدامه من قبل البعض، سواء بوضعه على الشاحن لفترات طويلة، أو تشغيل تطبيقات تستغرق قدرًا كبيرًا من الطاقة، وغيرها من العادات الخاطئة، الواجب تجنبها تمامًا، للحفاظ على أداء الهاتف.

عادات خاطئة تؤدي لارتفاع حرارة الهاتف

- استخدام التطبيقات والميزات، التي تعمل على استنزاف قدر كبير من الطاقة في وقت قصير، بحسب تقرير لشركة «سامسونج».

- تحميل ملفات كبيرة، تستنزف طاقة الهاتف.

- تشغيل عدد كبير من التطبيقات في الخلفية.

- وضع الجهاز في مكان يتوفر به ضوء الشمس المباشر، مما يؤدي إلى سخونة الهاتف.

- استخدام نقطة اتصال الهواتف المحمولة وميزة الربط.

الأتربة والشحن بكابل USB

- استخدام الهاتف في مناطق، لا تتوافر بها إشارات قوية، أو لا يستقبلها الهاتف.

- الاضطرار إلى شحن البطارية باستخدام كابل USB.

- تعرض الهاتف لبعض الأمور الغريبة، التي قد تحدث تلفًا في الهاتف، مثل سقوط مياه أو سائل عليه، أو تعرضه للأتربة.

نصائح لتجنب سخونة الهاتف

- يجب أن يحافظ المستخدم على أن يكون الهاتف، محدثًا بأحدث البرامج، حتى يتلاشى مشكلة سخونة الهاتف، التي يكون سببها الرئيسي التطبيقات، خاصة عندما يحدث تعارضات بين التطبيقات قيد التشغيل، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز، ويمكن إغلاقه وإعادة تشغيله مرة أخرى.

- من العادات الخاطئة التي لا ينتبه إليها البعض، هي تفعيل الواي فاي والبلوتوث طوال الوقت، حتى في حالة عدم استخدامهما، لذا يفضل إلغاء تفعيل الواي فاي والبلوتوث والـGPS، في حالة عدم استخدامهم.

إغلاق التطبيقات التي تستنزف استهلاك البطارية أو طاقة الهاتف، خاصة تلك التي تعمل في الخلفية عندما لا تكون قيد الاستخدام.

- حذف التطبيقات أو الملفات غير المستخدمة، أو التي لا يلجأ إليها المستخدم.

- تقليل سطوع الشاشة، حتى لا تستنزف قدرًا كبيرًا من الطاقة.

- ينصح بعدم استخدام الهاتف في حالة ارتفاع درجة حرارته، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلفه تمامًا، مع مراعاة فصل الشحن في أثناء الاستخدام، وإغلاق التطبيقات قيد التشغيل، وترك الهاتف حتى يبرد الجهاز، ثم استخدامه مرة أخرى، للحفاظ على الجهاز.

- يجب الانتباه جيدًا عند شحن الهاتف، بعدم وضع أي مواد بجانبه، يمكنها أن تتسبب في تلفه، مثل الأجسام المعدنية.