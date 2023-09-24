لو أول مرة.. اعرف كيفية التحويل من على إنستاباي إلى بطاقة أو رقم هاتف

كشف تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري، أن قريبًا ستنضم جميع البنوك المصرية إليه.

و«إنستاباي» هو تطبيق يتيح للمستخدم الوصول المباشر إلى جميع حساباته البنكية وتحويل الأموال لحظياً على مدار الـ24 ساعة من خلال الهاتف المحمول.

ويمكن للمستخدم التحويل من حسابه البنكي، بطاقات ميزة مسبقة الدفع لأي شخص على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع سواء على حساب بنكي آخر، أو محفظة إلكترونية، أو بطاقة ميزة الإلكترونية.

ونرصد في السطور التالية كيفية التحويل النقدي من خلال إنستاباي في حال كنت مستخدم لأول مرة.

إرسال الأموال إلى بطاقة إليكترونية

- اضغط على إرسال نقود.

- ثم بطاقة إليكترونية.

- ادخل البيانات المطلوبة «رقم البطاقة واسم صاحب لبطاقة ومبلغ التحويل» ثم الضغط على التالي.

- راجع بيانات التحويل

- أدخل الرقم السري IPN PIN المكون من 6 أرقام واضغط على إدخال.

- تم التحويل بنجاح.

إرسال الأموال لرقم موبايل مرتبط بالحساب

- اضغط على إرسال نقود.

- اضغط على رقم الهاتف.

- اضغط على علامة حساب بنكي.

- أدخل البيانات المطلوبة (رقم الهاتف، المبلغ) ثم الضغط على التالي.

- راجع بيانات التحويل.

- أدخل الرقم السري IPN PIN المكون من 6 أرقام واضغط على «إدخال».

- تم التحويل بنجاح.

ويذكر أن البنوك المتوفرة على تطبيق إنستاباي حتى الآن هم: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بنك قطر الوطني الأهلي QNB- البنك التجاري الدولي CIB، البنك العربي، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، البنك المصري الخليجي EG Bank، البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB، المصرف العربي الدولي AIB، بنك التجاري وفا، البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، بنك البركة، بنك فيصل الإسلامي، بنك HSBC، بنك الإسكان والتعمير، البنك الأهلي الكويتي- بنك أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي المتّحد، البنك العقاري المصري العربي، بنك الكويت الوطني، بنك قناة السويس، المصرف المتّحد- بنك أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الاستثمار العربي، بنك أبو ظبي التجاري مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، سيتي بنك، بنك المشرق، Midbank.