«سامسونج»: نستهدف إنتاج 5 ملايين هاتف سنويا ممهورة بـ«صُنع في مصر»

أكد جون سو جونج رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج مصر، حرص الشركة على الاستمرار والتوسع بالسوق المصري، باعتباره أحد أهم المحاور الإنتاجية والتصديرية بمنطقة الشرق الوسط وقارة أفريقيا.

الشركة تنتج 2 مليون هاتف محمول سنوياً

وتطرق رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج مصر، خلال لقائه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إلى مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري والمشروعات المستقبلية والتي تدرس الشركة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن الشركة تنتج حالياً نحو 2 مليون هاتف محمول سنوياً وتستهدف زيادتها إلى 5 ملايين جهاز سنوياً.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج مصر، أن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية تسهم في زيادة معدلات نفاذ صادرات الشركة إلى هذه الأسواق بمزايا تفضيلية.

مصنع سامسونج للشاشات والتليفزيونات في بني سويف

وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فإن سامسونج إلكترونكس مصر، احتلت المرتبة الخامسة، كأفضل شركة مصدرة فى مصر من بين شركات أخرى في مختلف الصناعات، ويعد مصنع سامسونج للشاشات والتليفزيونات في بني سويف، المصنع الأول والوحيد المصدر فى مصر ضمن فئة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية فى تلك القائمة، وهو أحد أكبر مصانع الشركة على مستوى العالم والأول من نوعه فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتبلغ استثمارات مصنع سامسونج فى بنى 270 مليون دولار أمريكى، ويصدر نحو 85% من إنتاجه إلى منطقة الشرق الأوسط و36 دولة أفريقية، وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى ستة ملايين جهاز سنويًا