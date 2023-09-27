وزير الأوقاف: نهنئ الشعب والأمتين العربية والإسلامية بذكرى مولد رسول الإنسانية

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشعب المصري والأمتين العربي والإسلامية والإنسانية جمعاء بذكرى مولد رسول الإنسانية «صلى الله عليه وسلم».

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

كما قدم «جمعة»، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، قائلًا: «مقدرون تلك الإنجازات العظيمة التي تحققت في ظل قيادتكم الحكيمة على أرض مصر في مختلف المجالات».

وزير الأوقاف: البشرية لم تعرف عبر تاريخها أنبل من رسول الله

ولفت وزير الأوقاف، إلى أنَّ البشرية لم تعرف عبر تاريخها الطويل ولن تعرف إلى أن تقوم الساعة إنسان أنبل ولا أشرف ولا أعظم ولا أكرم ولا أعز على الله ولا أرحم بالخلق من سيدنا رسول الله.