وزير الأوقاف: كل أعمال الخلق بين القبول والرد إلا الصلاة على النبي

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنَّه من أهم علامات حب النبي محمد هو كثرة الصلاة والسلام عليه، إذ يقول الحق سبحانه: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»، ويقول «صلى الله عليه وسلم»: «أَولَى النَّاسِ بي يومَ القيامَةِ أكثَرُهم علَيَّ صلاةً»، وقال النبي: « مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً، صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا».

وأضاف «جمعة»، خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ بعض العلماء العارفين قال كل أعمال الخلق بين القبول والرد إلا الصلاة على النبي «صلى الله عليه وسلم» فإنّها لا ترد، ولذا قالوا «إذا أردت دعاءً مستجابا فأطب مطعمك وأبدأ دعائك بالصلاة على النبي واختم دعائك بالصلاة على النبي، فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الصلاتين ويرد ما بينهما».