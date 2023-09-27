«تعليم كفر الشيخ» تفتتح معرض «أهلا مدرستي».. تخفيضات تصل لـ40%

افتتح، اليوم الأربعاء، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ ، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، معرض «أهلا مدرستي»، بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، لتوفير احتياجات الطلاب والطالبات من زي مدرسي وأدوات مدرسية، وأحذية، وشنط، وسلع غذائية، وغيرها، وذلك بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تتراوح بين 30 و40%.

توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة تعليم كفر الشيخ، في بيان، افتتاح عدد من المعارض «أهلا مدارس»، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والتي تتضمن توفير مستلزمات المدارس والزي المدرسي، والأدوات المكتبية، والأحذية والشنط بأسعار مخفضة، والاستمرار في افتتاح معارض أهلا مدارس بالمراكز والمدن، وأنه جرى افتتاح معارض أهلا مدارس، وجاري افتتاح بقية المعارض بالمدن.جهد كبير لتنظيم معارض الطلاب

تخفيف الأعباء عن الأسر البسيطة

ومن جانبه وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لمحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، ولجميع العاملين لما يبذلونه من مشاركة مجتمعية، لتوفير السلع وزي المدارس بأسعار مخفضة، للطلاب وأسرهم، بما يساعد من تخفيف الأعباء عن الأسر البسيطة في شتى ربوع المحافظة.