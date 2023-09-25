تدشين «يوم الخير» بمراكز شباب كفر الشيخ لتوزيع مستلزمات الدراسة على المستحقين

انطلقت مبادرة «يوم الخير» بعدد من مراكز شباب كفر الشيخ، وذلك لتوزيع الزي المدرسي والأدوات المدرسية على المستحقين من الطلاب بالمجان، وذلك عبر عدد من المعارض المعدة بمراكز الشباب لتوزيعها بالمجان، كما سيتم توزيع بعضها على الأسر بمنازلها وفقا للبيانات المدرجة بكل مركز شباب بكل منطقة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أطلقت المبادرة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة، من خلال أعضاء أندية التطوع والفتاة بمراكز الشباب بمحافظات مصر.

مبادرة يوم الخير

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بدأت الإعداد لتنفيذ المبادرة خلال الفترة من الأول من سبتمبر الجاري حتى اليوم 25 سبتمبر، وبالتنسيق مع الإدارات الفرعية، بينما قامت أندية الفتاة بمراكز شباب المحافظة، بتجميع عدد 1400 قطعة من الزي المدرسي والشنط المدرسية بمحتوياتها لتوزع بالمجان، كمساهمة بسيطة مقدمة من وزارة الشباب والرياضة بكل ربوع مصر للأسر المستحقة.

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، إلى أن ذلك يأتي تأكيدا على دور مراكز الشباب وتحملها لمسؤليتها المجتمعية، وذلك من خلال تدشين مبادرة الخير بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومديري الإدارات الفرعية، وتنفيذ غادة راشد منسق أندية الفتاة والمرأة.