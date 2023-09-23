أرخص 20 سلعة في معارض أهلا مدارس.. تخفيضات تصل لـ50%

أقل من أسبوع يتبقى على انطلاق العام الدراسي الجديد، وفي هذه الفترة القليلية يزداد الإقبال على شراء الأدوات والمستلزمات المدرسية، وفي ظل ما تشهده السوق من تغييرات في السعر ارتفاعا وانخفاضًا، يبحث الموطنون عن أرخص وأفضل أماكن بيع المستلزمات المدرسية، وهو ما توفره معارض أهلا مدارس الموجودة بكل محافظات الجمهورية.

أنواع السلع والمستلزمات المدرسية بمعارض أهلا مدارس

وتوفر معارض أهلا مدارس المنتشرة على مستوى الجمهورية جميع السلع والمستلزمات المدرسية بتخفيضات 30% عن أسعار السلع في الأسواق التجارية، وهي على النحو التالي:

- الملابس المدارسية «الیونیفورم»

- الأحذية

- الحقائب

- الملابس الرياضية

- مستلزمات المدارس من أقلام وكشاكيل وأدوات هندسية وألوان.

أرخص سلع في معارض أهلا مدارس بتخفيضات تبدأ من 30%

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» أرخص سلع في معارض أهلا مدارس، حيث تشهد أسعار السلع تخفيضات متفاوتة تبدأ من 30% وحتى 50%، وتأتي السلع المخفصة على النحو التالي:

أرخص أسعار الأدوات المدرسية قبل بدء الدراسة 2023 في معارض «أهلا مدارس» بتخفيضات كبيرة تصل إلى 30%:

- سعر دستة الكشاكيل والكراسات 40 ورقة 60 جنيها.

- سعر دستة الكشاكيل 60 ورقة مربعات 72 جنيها.

- سعر دستة الكراسات 65 جنيهًا بدلًا من 85 جنيها.

- سعر دستة كشاكيل 140 ورقة بـ40 بدلا من 50 جنيها.

- سعر الكشاكيل 100 ورقة 30 بدلا من 38 جنيها.

أسعار الملابس المدرسية

- تأتي أسعار الملابس المدرسية بين 125 و175 و200 جنيه.

- سعر أطقم مدرسية كاملة بكل المقاسات تتراوح بين 110 و120 جنيها.

- طقم مدرسي متكامل بـ380 جنيها بدلًا من 430 جنيها.

- أسعار الشيميزات المدرسية بـ60 جنيها.

- سعر سلوبت مدرسي بـ220 جنيها.

- سعر طقم تيشيرت وبنطلون 150 جنيها.

أسعار الشنط المدرسية

- سعر الشنط المدرسية يتراوح من 85 جنيها وحتى 200 جنيه.

- أسعار الشنط تبدأ من 60 جنيهًا لمرحلة رياض الأطفال، وللمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية من 150 جنيهًا.

أماكن معارض أهلا مدارس في الجيزة

- معرض أهلا مدارس بفيصل.

- معرض أهلا مدارس الطالبية.

- معرض أهلا مدارس بالعمرانية.

- معرض أهلا مدارس البدرشين.

- معرض أهلا مدارس 6 أكتوبر.

- معرض أهلا مدارس بإمبابة.

معرض أهلا مدارس بالقليوبية

- معرض أهلا مدارس بشارع فريد ندا.

- معرض أهلا مدارس بشبرا الخيمة ميدان المؤسسة.

معارض أهلا مدارس بسوهاج

- ميدان العارف بالله.

- الوحدات المحلية بالمراكز.

- ستاد سوهاج الرياضي وهو المعرض الرئيسي.

معرض أهلا مدارس بكفر الشيخ

- معرض أهلا مدارس بمنطقة 47 عمارة بكفر الشيخ.

معرض أهلا مدارس بالأقصر

- معرض أهلا مدارس بالسوق الحضري بمنطقة أبوالجود.

- معرض أهلا مدارس بشارع البحر بإسنا.

- أمام محطة السكة الحديد.

معرض أهلا مدارس بالوادي الجديد

- معرض شارع النبوي المهندس بالخارجة.

-معرض أهلا مدارس بميدان المستشفى بالداخلة.

- معرض أهلا مدارس بالبحر الأحمر شارع النصر بالغردقة.