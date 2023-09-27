«بنها الرياضي»: تكريم 43 طالبا متفوقا من أبناء الأعضاء

نظم مجلس إدارة نادى بنها الرياضى إحتفالية بالمولد النبوى الشريف، جرى خلالها تكريم المتفوقين دراسيا من ابناء اعضاء النادى.

تكريم 43 طالبا من المتفوقين بالقليوبية

وبلغ عدد المكرمين 43 طالبا ممن حصلوا على 95% فى الشهادة الإعدادية و90% لطلاب الثانوية العامة علمى، و85% أدبى، وجرى تسليمهم شهادات تقدير وجوائز مالية.

شارك في الحفل الدكتور مصبح الكحيلى رئيس مجلس إدارة النادى، ومحمد مرعى رئيس مجلس مدينة بنها، وسعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وصلاح المهدى نائب رئيس مجلس إدارة النادى، ومحمد رفعت أمين الصندوق، والدكتور حسام جدوع عضو مجلس الإدارة، ورضوى الشافعى عضو مجلس الإدارة.

شهادات تقدير وجوائز مالية للكتفوقين من أبناء نادي بنها

حرص رئيس مجلس إدارة النادى على توجيه التهنئة للمتفوقين، مؤكدا أن هذا التكريم ياتى كجزء من النشاط الاجتماعى، لتحفيز الطلاب، معتبرا أن المتفوقين هم الكنز الحقيقى والثروة المستقبلية لمصر.

وسلم رئيس مجلس إدارة النادي شهادات تقدير وجوائز مالية للمتفوقين، كما هنأ جميع الاعضاء بمناسبة المولد النبوى الشريف.

ومن جانبها أعربت رضوى الشافعى عضو مجلس إدارة النادى عن بالغ سعادتها للاشراف على هذه الاحتفالية للعام التانى على التوالى، ومشاركة المتوفقين من أبناء أعضاء النادى فرحتهم بالتكريم، متمنية لهم مزيدا من التفوق والنجاح خلال الفترة المقبلة، ومواصلة ذلك التفوق فى حياتهم العملية.