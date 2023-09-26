السيطرة على حريق داخل أرض زراعية بكفرالأربعين في بنها

اندلع حريق اليوم في مخلفات زراعية بمنطقة كفرالأربعين التابعة لمركز ومدينة بنها محافظة القليوبية حيث تمت أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر في الأرواح والممتلكات، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على الحريق من خلال الدفع بـ 9 سيارات إطفاء.

بلاغ بنشوب حريق في الأراضي الزراعية ببنها

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد هيثم محمد شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق هائل في منطقة زراعية بكفر الأربعين بمركز بنها، وتبين من المعاينة المبدئية أن نشوب الحريق بسبب إشعال في المخالفات الزراعية في زمام المنطقة التي وقع في الحريق.

السيطرة على حريق بنها

على الفور انطلقت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء وأعمال السيطرة على الحريق، ومن بعدها أعمال التبريد، تحرر محضرًا بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه.