كل ما تريد معرفته عن الدبلوم المهني في الرضاعة الطبيعية بطب جامعة بنها

يعد برنامج الدبلوم المهني في الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع وصغار الأطفال للأطباء، من البرامج الدراسية التي توفرها كلية الطب البشري بجامعة بنها، حيث تعد هذه الدبلومة الوحيدة من نوعها في كل كليات الطب على مستوى الجامعات المصرية

الشهادة الجامعية الوحيدة في هذا المجال

وأوضح الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب البيطري بجامعة بنها لـ«الوطن»، أن هذا الدبلوم يعد الشهادة الجامعية الوحيدة في هذا المجال في مصر والدول العربية، مشيرا إلى أنه يحصل المتقدم على درجة مهنية طبية عليا معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية كدرجة يمكن أن تعزز ترقية الحاصل عليها داخل مصر أو في الخارج.

ساعات الدراسة بالدبلوم المهني في الرضاعة الطبيعية

وأوضح عميد طب بشري بنها، أن الحصول علي الدبلوم المهني في الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع وصغار الأطفال للأطباء يستلزم الحصول على 40 ساعة معتمدة بعد إكمال المحاضرات النظرية والعملية و900 ساعة من ممارسة الاستشارات الميدانية مع الأمهات لدخول الامتحان النهائي بالجامعة وبمجرد اجتياز الامتحان يحصل الدارس على شهادة التأهيل كأخصائي في استشارات الرضاعة الطبيعية.

وأضاف: تتيح الدراسة في البرنامج الحصول على شهادات من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف للدورات المنظمة من خلال برامجهم، كما يؤهل الدبلوم للتقدم بالساعات المعتمدة لامتحان استشاري الرضاعة من المجلس الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية.

فئات تستطيع التقدم للدبلوم المهني

وأوضح عميد طب بشري بنها، أن الالتحاق بالدبلوم المهني متاح لجميع خريجي كليات الطب من أي مكان، بما في ذلك الممارس العام أو الطبيب المختص في مجالات طب الأسرة والأطفال والنساء والتوليد والتغذية في العلوم الصحية والطب النفسي والصحة العامة والعاملون في الرعاية الصحية الأولية.

وأضاف أن الدراسة في الدبلوم المهني يستغرق 12 شهرا، ويتكون من فصلين دراسيين يمتد كل منهما إلى 6 أشهر وتتاح الدراسة عبر الإنترنت إلى جانب جلسات تدريبية وجهاً لوجه مرة واحدة في الأسبوع لمدة 6 ساعات محاضرتان و 4 ساعات من الممارسة والتدريب السريري.

كيفية التقدم لدرجة الدبلوم المهني

وأشار عميد طب بنها إلى أن التقديم في الدبلوم المهني، من خلال قسم طب الأطفال بكلية طب بنها في المواعيد التي تحددها الجامعة والكلية، ومتاح الدراسة بالدبلوم المهني للطلاب والدارسين الوافدين وكذا الحاصلين علي منح من الجامعة والجامعات الخارجية.