شيخ الأزهر: رسالة النبي منارة الإنسانية التي تصحح مساراتها كلما ضلت الطريق

هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعب مصر والأمة العربية والإسلامية؛ شعوب وحكامًا بذكرى مولد سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه رسول الإنسانية ورحمة الله للعالمين، مضيفًا «نحتفل اليوم بمولده الشريف وبرسالته التي سوف تبقي ما بقي الليل والنهار منارة الإنسانية وضوءها الذي يرشدها ويصحح مساراتها كلما ضلت الطريق وتقطعت بها السبل».

وأضاف شيخ الأزهر، خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «كثيرًا ما يتساءل الناس عن الفائدة من بعثة الأنبياء ونبواتهم وهل هي أمر ضروري لا مفر منه لضبط حياة الناس على منهج الخير والحق والعدل أو هو أمر ثانوي يمكن أن يستعاض عنه بغيره من القوانين والسياسات والأعراف والعادات، والإجابة فيما يقول العلماء هي: أن النبوة وتعاليم الأنبياء ضرورة لازمة لا مفر منها لاستقامة حياة الأفراد والمجتمعات وإسعادهم في الدنيا والآخرة».

وتابع «الطيب»: «بيان ذلك ما هو معلوم من أن الإنسان كائن اجتماعي لا مفر له من العيش من بني نوعه، يحتاج اليهم ويخالطهم، ويدخل معهم في علاقات اجتماعية شديدة التعقيد، وكثيرًا ما تجرى هذه العلاقات على قاعدة من الخلاف والتنازع والمد والجزر بين دواعي الأثرة والإيثار والحب والبغض والخير والشر وغير ذلك من الثنائيات المتضادة المغروسة في فطرة الإنسان وكلها تدور على الصراع بين المصلحة العامة والمنفعة الشخصية والتي عادة ما تتغلب على نوازع الخير والعادل والرحمة والموجودة في نفس الإنسان».