شيخ الأزهر: العالم في أشد الحاجة إلى قانون علوي يعلن المساواة بين الناس

قال الدكتور أحمد الطيب، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، إنَّه منذ أيام قلائل تعد على أصابع اليد الواحدة سمعنا وللمرة الأول من قادة أكبر مؤسسة دولية أُنشأت من أجل سلام الشعوب وحمايتها من الحروب ومن الفقر والجوع والجهل والمرض، سمعناهم وهم يعترفون بفشل هذه المنظمة المهيبة ويصرحون بأنَّها عجزت عن تحقيق السلام وأن الحروب والأزمات مستمرة.

وأضاف «الطيب»، خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ هذا التصريح حين يُصدر من مسؤولين دوليين مشهود لهم بالشجاعة والجرأة في قول الحق فإنَّه يعني الكثير من القلق على مستقبل كثير من الدول والشعوب، والذي لا يتمارى فيه منصف أن العالم اليوم كما بالأمس هو في أشد الحاجة إلى قانون علوي يعلن المساواة والمؤاخاة بين الناس ويحكم بينهم بالعدل.

وتابع شيخ الأزهر: «النبوة من أعظم نعم الله التي أنزلها على عباده، وأهمها إطلاقا، وهي من باب اللطف الإلهي للإنسان، وإذا كان فريق من علماء المعقول في الإسلام يذهبون إلى أن النبوة هي من الجائزات على الله تجاه عباده، وليست واجبة عليه فإن فريقاً منهم يذهبون إلى القول بوجوبها على الله لما فيها من مصلحة ومنفعة».