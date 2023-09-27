نقابة الكتاب الأمريكية تعلن انتهاء الإضراب بعد 148 يوما

في اليوم الـ148 من توقف العمل، أعلن مجلس إدارة نقابة الكتاب الأمريكية الغربية ونقابة الكتاب الأمريكية الشرقية، رفع الإضراب بدءا من اليوم الأربعاء، وذلك بعد اتفاق مبدئي على عقد جديد مع تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون، ما يعني أنه يمكن للكتاب العودة إلى العمل اعتبارًا من اليوم، إذ من المقرر إجراء التصويت على التصديق في الفترة من 2 أكتوبر إلى 9 أكتوبر المقبل.

وتعقد نقابة الكتاب الأمريكية اجتماعات للأعضاء في الجزء الشرقي والغربي هذا الأسبوع شخصيًا وعلى عبر تطبيق «زووم» لمناقشة تفاصيل العقد، ونظرًا إلى التأييد الحماسي للجنة التفاوض الخاصة بالكتاب، ومن المتوقع التصديق عليها بسهولة من قبل الأعضاء المنهكين من الإضراب، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

أبرز بنود الاتفاق بين الكتاب الأمريكيين والمنتجين

أصدرت نقابة الكتاب الأمريكية أيضًا العقد الكامل المكون من 94 صفحة وملخصًا للشروط الجديدة، ويتضمن متطلبات جديدة للحد الأدنى للموظفين في غرف كتاب التلفزيون، وتحسين شروط الدفع لكتاب السيناريو، وحماية استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية الكتابة.