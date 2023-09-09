الدنماركي مادس ميكلسن ينفعل على مراسل في مهرجان فينيسيا بسبب هوليوود

أبدى النجم الدنماركي مادس ميكلسن استياءه من سؤال أحد المراسلين في مهرجان فينيسيا السينمائي، عندما سأله عن التنوع في طاقم فيلمه «The Promised Land»، والذي تدور أحداثه في الدنمارك في خمسينيات القرن الثامن عشر، ويلعب «ميكلسن»، دور قائد في الجيش يكافح من أجل رفع مكانته الاجتماعية والحفاظ على قيمه في مناخ معادٍ بشكل متزايد.

وقال المراسل خلال جلسة الحوار «هذا طاقم عمل وإنتاج دنماركي من بلدان الشمال الأوروبي بالكامل، وبالتالي يفتقر إلى بعض التنوع»، وذلك في إشارة إلى المعايير الأخيرة التي وضعتها أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة في الأفلام المرشحة لجوائز أوسكار وهو أن تكون يشارك في بطولة الفيلم ممثلين من مجموعات تركز لا يتم تمثيلها على الشاشة بشكل كافي، أو تركز قصتها الرئيسية على تلك المجموعات وهي (النساء، الأقليات العرقية، مجتمع الـ LGBTQ أو المعاقين)، وفقا لموقع «نيويورك بوست».

وتابع المراسل: «هناك أيضًا قواعد جديدة متضمنة في هوليوود»، ليقاطعه «ميكلسن»، قائلا: «ما الذي تفعله؟، أنت لست قلق بشأن الأسباب الفنية ولكن بسبب الافتقار إلى التنوع».

منتج فيلم «The Promised Land»: الفيلم يقدم شخصية كانت ضحية للعنصرية

وذلك قبل أن يتدخل والمنتج نيكولاي أرسيل ليشير إلى أن الفيلم يتضمن شخصية كانت ضحية للعنصرية، قائلا: «لدينا قصة كبيرة حول فتاة ملونة تتعرض للعنصرية، ربما كانت في ذلك الوقت الشخص الملون الوحيد في الدنمارك بأكملها».