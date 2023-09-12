عمال «هوليوود» يسحبون 44 مليون دولار من حسابات التقاعد.. لماذا؟

أزمة كبيرة تواجه العاملين في المجال الفني في هوليوود مع توقف الأعمال الفنية في الفترة الأخيرة بسبب الإضراب المستمر لأعضاء نقابتي الكتاب وممثلي الشاشة، ولذلك حصل العمال في مجال الترفيه على أكثر من 44 مليون دولار من حسابات التقاعد الفردية الخاصة بهم حيث يتحملون شهورًا بدون عمل بسبب الإضرابات.

قدم ما يقرب من 3 آلاف عامل طلبات يعبرون فيها عن حاجتهم المالية الضرورية الفورية، وفقًا للتحديثات الصادرة من خطط المعاشات التقاعدية والصحة لصناع الأفلام السينمائية، حيث بلغ متوسط السحب حوالي 15.000 دولار، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

عمال المجال الفني في هوليوود يستخدمون مدخراتهم الطارئة

وتظهر هذه الأرقام، التي أكدتها مصادر العمل، حجم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه القوى العاملة في هوليوود، والتي تشمل الرسامين، وعمال الخدمات الحرفية، والسائقين، والمصورين السينمائيين، والمصممين، والشعراء والمكياج وغيرهم، حيث تسبب إضراب نقابة الكتاب الأمريكية الذي بدأ في 2 مايو الماضي، إلى إيقاف معظم الإنتاجات التلفزيونية والأفلام، وقال العديد من العمال إنهم لم يعملوا منذ يناير الماضي، مما دفعهم إلى استخدام مدخراتهم الطارئة.

مساعدات للعمال المتضررين من الإضراب في هوليوود

قام صندوق المجتمع الترفيهي بتوزيع أكثر من 6.5 مليون دولار من المساعدات على 3100 عامل، بينما قدم صندوق الصور المتحركة والتلفزيون أيضًا منحًا تصل إلى 1500 دولار أمريكي ولدى نقابتي الكتاب والممثلين أموالا خاصة بهم لإغاثة أعضائهم من الإضراب.

كما ساهم العديد من الأشخاص البارزين في الصناعة، بما في ذلك ستيفن سبيلبرج وكيت كابشو وريان مورفي وجريج بيرلانتي، بمبالغ تتراوح بين 500 ألف إلى 1.5 مليون دولار لصالح العاملين في الصناعة العاطلين عن العمل في الفترة الأخيرة.