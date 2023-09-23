مفاوضات مستمرة بعد 5 أشهر.. إضراب نقابة الكتاب الأمريكية على وشك الانتهاء

اقتربت نقابة الكتاب الأمريكية من الوصول إلى اتفاق مع استديوهات هوليوود الكبرى لإنهاء الإضراب الذي دام 5 أشهر، وبالرغم من انتهاء اليوم الثالث من المفاوضات، مساء أمس، دون التوصل إلى اتفاق ولكن هناك مؤشرات قوية حول أن الجانبين يقتربان من التوصل إلى اتفاق مبدئي لعقد مدته 3 سنوات، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

وسيجتمع الجانبان مرة أخرى اليوم السبت، مما يسلط الضوء على الضرورة الملحة التي تحيط بالمفاوضات، إذ بدأت المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة هذا الأسبوع بحضور أربعة من كبار المديرين التنفيذيين للاستوديوهات في هوليوود، والتي ضمت كلا من: بوب إيجر من شركة «ديزني»، وديفيد زاسلاف من شركة «وارنر براذرز ديسكفري»، ودونا لانجلي من «NBC Universal»، بالإضافة إلى تيد ساراندوس من «Netflix».

مفاوضات الكتاب مع المنتجين الأمريكيين تمر بمرحلة شاقة.. وعلى وشك الوصول لنتائج إيجابية

وأشار أحد المصادر إلى أن جلسة المفاوضات بدأت في الساعة 11 صباحًا واستمرت حتى الـ 8:30 مساء، وقالت المصادر إنَّ اجتماع الجمعة بشكل عام انتهى بشكل إيجابي، على عكس الأجواء بعد جلسة الخميس التي امتدت إلى ما يقرب من الساعة الثامنة مساء، موضحا أنَّ عملية التفاوض على العقد تمر بمرحلة شاقة تتمثل في صياغة لغة قانونية يمكن للجانبين الاتفاق عليها.

وعلى الجانب الآخر، أرسلت لجنة التفاوض التابعة لنقابة الكتاب الأمريكية رسالة قصيرة إلى الأعضاء تؤكد فيها أنه من المقرر استئناف المفاوضات يوم السبت، جاء فيها: «اجتمعت اليوم نقابة الكتاب الأمريكية مع تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون، شكرًا لكم على العرض الرائع للدعم على خطوط الاعتصام اليوم، إنه يعني الكثير بالنسبة لنا ونحن نواصل العمل نحو التوصل إلى صفقة يستحقها الكتّاب».