«تعليم مطروح» تفتح أول تخصص لصيانة السيارات في مدرسة فنية بالسلوم

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، خلال زيارته لمدينة السلوم الحدودية، استعدادات المدارس تمهيداً لانطلاق العام الدراسي الجديد الأحد المقبل، في ظل زيارة اللجنة الموفدة من الإدارة العامة للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لفتح أول تخصص ثانوي في إصلاح وصيانة سيارات علي الطبيعة بمدرسة السلوم الإعدادية الثانوية بنين.

وضمت اللجنة الوزارية لمعاينة قسم ثانوي السيارات في إدارة السلوم التعليمية كلا من علاء عمر مدير إدارة التوجيه الفني بالوزارة، وعلي العادلي عضو إدارة الخطة والتنظيم المدرسي بالتعليم الفني، وعمرو عباس بإدارة الخطة وأشرف عبدالله موجه أول سيارات، ومخيمر بركات موجه سيارات وطارق محمد موجه مركزي سيارات، وأحمد بدري موجه مركزي سيارات بالإدارة العامة للتعليم الفني.

الموافقة على فتح فصل تخصص السيارات

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان، إن نتائج زيارة اللجنة لمدينة السلوم الحدودية جاءت بالموافقة على فتح فصل تخصص السيارات، وذلك بعد معاينة اللجنة على أرض الواقع بمدرسة السلوم الإعدادية الثانوية بنين.

كما جرى معاينة الحملة الميكانيكية والورش التابعة لمركز ومدينة السلوم والتي سيتم تفعيل التدريب العملي بها لطلاب القسم الفني من خلال بروتوكول تعاون مشترك لحين تجهيز مبنى مختص بالمدرسة الصناعية.