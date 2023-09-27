تقديم خدمات طبية لـ530 حالة مجانا في قافلة بالبحيرة

نفذت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، قافلة سكانية شاملة بمقر الوحدة الصحية بقرية شبراريس، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

قافلة طبية في البحيرة

وشهدت القافلة الكشف على 450 حالة ما بين «باطنة، أطفال، جلدية، رمد، أسنان»، كما تم توقيع كشف طبي ومشورة واستخدام بعض الوسائل لعدد 80 سيدة من المترددات على الوحدة الصحية.

وتضمنت القافلة مشاركة حملة 100 يوم صحة، ومبادرة فحص الأم والجنين، ومبادرة تحليل السمع للأطفال حديثى الولادة، كما تم خلال القافلة تقديم خدمات بيطرية حيث تم تجريع 400 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، وتم توعية المواطنين عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وأهمية التأمين على الماشية والاهتمام بتطوير مراكز تجميع الألبان والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

توفير 250 أسطوانة غاز

وخلال القافلة تم توفير سيارة أسطوانات غاز عدد 250 أسطوانه بسعر المستودع، وتوفير سيارة مواد تموينية بسعر الجملة والرد على شكاوى واستفسارات المواطنين عن نظام بطاقات التموين والدعم.