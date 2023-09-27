الرئيس السيسي يشيد بالشباب: مفيش أمة عندها العدد ده وتبقى قلقانة من بكرة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ سيرة حياة النبي الرحمة والهدى، تمتلئ بالقيم المجردة العابرة للزمان والمكان، وبينها الثبات على الحق والإيمان خاصة في الأوقات الصعبة، فكم من اختبارات قاسية تعيّن على رسول الله اجتيازها، وكم من محن وشدائد هائلة تعرض لها النبي الكريم وتعرضت لها الرسالة المحمدية، وكم كان الثبات في وجه تلك العواصف الهوجاء عظيما وشامخا بإيمان لا يتزعزع بنصرة الله وعمل مستمر لا يعرف للتواكل طريقا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، أنّه شهد أمس الاحتفال بتخريج شباب الجامعات في الإسماعيلية، ورغم بساطته ولكن الحشد الذي تم به استدعى أمرا غريبا، متابعا: «بقيت أقول بقى في أمة يكون شبابها بالحجم ده ويكون عندها قلق على بكرا؟، في أمة شبابها بالعدد ده والقدرة دي تبقى قلقانة من بكرا، ده بكرا ده بتاعهم هما وهما قادرين على حماية أقدار القمة».