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رئيس جامعة الأزهر يهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي

كتب:

رؤى ممدوح
11:13 ص | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر

هنأ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف والأمة الإسلامية، بذكرى حلول المولد النبوي الشريف، معلم البشرية وخاتم الأنبياء والرسل.

التهنئة إلى جميع منسوبي جامعة الأزهر

وقدم رئيس الجامعة التهنئة إلى جميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ الوطن من كل مكروه وسوء، داعيًا المصريين جميعًا إلى الجد والاجتهاد والعمل بإخلاص حتى تتبوأ مصر مكانتها اللائقة بها محليًّا إقليميًّا ودوليًّا.

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