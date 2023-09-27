وزير التجارة: حريصون على الاستجابة السريعة لمطالب شركات الأسمنت

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاء مع ممثلي مجموعة هايدلبرج ماتيريالز مصر المتخصصة في تصنيع الأسمنت برئاسة السفير ياسر النجار، رئيس مجلس الإدارة، واستعرض اللقاء خطة الشركة خلال المرحلة المقبلة للتوسع بالسوق المصرية.

الأهداف المستقبلية للمجموعة

وقال وزير التجارة إن اللقاء استعرض الأهداف المستقبلية للمجموعة بشأن الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية من كل منتجاتها بالسوق المصرية ورؤية المجموعة تحت مظلة العلامة التجارية العالمية الجديدة.

تذليل عقبات مجتمع الأعمال والمستثمرين

وأكد حرص الوزارة على الاستجابة السريعة لمطالب الشركات المصنعة للأسمنت، بمد مهلة توفيق أوضاعها فيما يخص القرارات الصادرة بشأن إلزام مصنعي ومنتجي الأسمنت بالمواصفة القياسية (1-4756)، مشيرا إلى أن الوزارة لا تدخر جهدا في تذليل العقبات التي قد تواجه مجتمع الأعمال والمستثمرين والتيسير عليهم بما يسهم في ضخ استثمارات جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل.

إيجاد منتج صناعي مصري له قيمة مضافة عالية

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على إيجاد منتج صناعي مصري له قيمة مضافة عالية وينافس في الأسواق العالمية ويسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن الوزارة تولي اهتماما بالغا لملف تخفيض انبعاثات الكربون في الصناعة المحلية من خلال بذل جهود كبيرة لتحول القطاع الصناعي لاستخدام التكنولوجيات الخضراء، وتدوير المخلفات الصناعية وتبني مبادئ الاقتصاد الدوار.

خفض انبعاثات الكربون

ومن جانبه، أكد السفير ياسر النجار، رئيس مجموعة هايدلبرج ماتيريالز مصر حرص المجموعة على خفض انبعاثات الكربون في عملياتها التشغيلية وتحقيق الريادة في الاقتصاد الدوار الذي يقوم على الاستخدام المستدام للموارد في قطاع التشييد والبناء، وتطوير مواد بناء ذكية ومستدامة.

التصدير يشهد تحسنا ملحوظا

ووجه الدعوة للوزير لافتتاح مشروع تحسين كفاءة الطاقة واستعادة الطاقة المهدرة بمصنع حلوان المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2024 وذلك باستثمارات 25 مليون دولار، لافتاً إلى أن التصدير في الفترة الحالية يشهد تحسنا ملحوظا، على الرغم من صعوبة المنافسة في الأسواق المحيطة حيث صدرت الشركة منذ مطلع العام الجاري نحو 1.350 مليون طن أسمنت وكلنكر وتستهدف زيادتها إلى 1.800 مليون طن بنهاية العام الجاري.