الرئيس السيسي: الفترة الحالية تشهد الكثير من البهتان والإثم والشرور

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الفترة الحالية تشهد ظهور كثير من الإثم والإفك والبهتان والشرور والكلام غير اللائق، متابعا: «لا يوجد أمّة قامت على الكذب والافتراء والهدم، الأمم تقوم على الصدق والعمل والأمانة».

وأشاد الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بكلمة شيخ الأزهر خلال الحفل، «أحسنتم فضيلة الإمام بكلمتك الشاملة الطيبة العميقة»، مضيفا: «مفيش أمة في العالم بتطلع قدام أبدا من غير ما تاخد بأسباب الدنيا، لكن بيحرسها مسار أخلاقي عميق، ولو اتخلت عنه لا يمكن اللي بيتخذوا منهج الأشرار يكونوا أمة بتطلع قدام».