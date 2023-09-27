السيسي يكرّم عددا من العلماء والأئمة والواعظات والقراء (صور)
كتب:
نرمين عفيفي
11:41 ص | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي يكرم عددا من العلماء والأئمة
كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من العلماء والأئمة والمفتين والواعظات والقراء، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.
وجاءت أسماء المكرمين كما يلي.
أولا: من جمهورية مصر العربية
- الأستاذ الدكتور صابر عبدالدايم يونس صبح، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بالزقازيق بجامعة الزهر.
- الدكتور أحمد عبدالخالق الفخراني، مساعد وزير الأوقاف لشؤون الامتحانات.
- الشيخ محمد حسن عبدالعظيم حسن، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف.
- الواعظة وفاء عبدالسلام عبدالسلام إبراهيم، واعظة معتمدة بوزارة الأوقاف، ومدير عام بشركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة.
- الشيخ محمود محمد حسن الخشت، قارئ معتمد باتحاد الإذاعة والتلفزيون وينوب عنه في حضور التكريم نجله طه.
- الشيخ عبدالفتاح علي عبدالفتاح الطاروطي، قارئ معتمد باتحاد الإذاعة والتلفزيون.
ثانيا: من خارج جمهورية مصر العربية:
- فضيلة الشيخ أبو بكر عبدالله جمل الليل، مفتي جمهورية القمر المتحدة.