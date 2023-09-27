10 عبارات للتهنئة بالمولد النبوي الشريف.. «ولد الهدى فالكائنات ضياء»

ذكره يطيب القلوب ويضفي عليها السعادة ويزيد من البركة في كل شؤوون وحياة المسلم، وفي ذكرى ميلاد سيدنا محمد «صلى الله عليه وسلم» يعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، واحدة من المناسبات الدينية المهمة ليس فقط في مصر وإنما في العالم العربي والإسلامي كله، كما تعتبر من المناسبات التي ينتظرها جموع المسلمين كل عام، من أجل الاحتفال بها وتقديم عبارات تهنئة المولد النبوي الشريف، والذي يحل في 12 من شهر ربيع الأول هجريًا.

عبارات تهنئة المولد النبوي الشريف

وبحلول المولد النبوي، يحب الكثير من الأشخاص تبادل عبارات تهنئة المولد النبوي الشريف، لذا يستعرض «الوطن» خلال الفقرات التالية محموعة من أبرز الكلمات التي يفضل تبادلها مع الأصدقاء والعائلة:

1- ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء، رغبت في أن أقدم لكم أحبائي تهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي، والتي تفوح منها عطر الرسالة المحمدية، وكل عام وأنتم بخير، وسلامًا لرسول حسن الدر والجواهر تفوح به الأكوان مسكًا وعنبرًا.

2 - ندعوا الله في هذا اليوم، أن يبارك لكم في حياتكم، وأقدم إليكم تهنئة بالمولد النبوي الشريف، ونتمنى لكم حياة تحفها السعادة والفرح، ببركة مولد الهادي محمد، والذي يعد حبه نور الفؤاد، يا عالي المقام نهنيك قبل الزحام بمولد خير الأنام ودمت بصحة في كل عام.

3 - أقدم لكم أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف بأغلى هدية معطرة بالزهور الندية بقرب مولد النبي أهديكم أجمل تحية، وبأنوار النبي أمسيكم وبمولده أهنيكم وادعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

4 - أدعو الله من الكوثر يسقيني ويسقيك، وبأنوار سيد الخلق أمسيك، وبمولده أهنيك.

5 - بعبارات مليئة بالزهور والبخور، أهنئ أحلى الناس بقدوم مولد الرسول.

6 - بالمسك والعود نمسي، وبالمولد نهني، ونقول لك يا أغلى الناس عش متهني.

7 - كل عام وأصدقائي وأحبتي بخير بمناسبة قدوم المولد النبوي الشريف.

8 - لك من القلب رسالة أهنيك فيها بمولد منقذ البشرية، محمد، صلَّ الله عليه وسلم.

9- تعتبر الليلة هي بمثابة أفراح وسرور، صارت الدنيا تنور، نبارك لكم ميلاد الرسول.

10- أفضل ما يقال في هذا اليوم هو عبارة، ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء.

أفضل الرسائل للتهنئة بالمولد النبوي الشريف

- في هذا الوم المبارك، كل عام وأنتم بخير، بمناسبة المولد النبوي الشريف 2023.

- كل عام وأنت إلى الله أقرب وللجنة أسبق ولفعل الطاعات أرغب.

- تهانينا بالذكرى العطرة للمولد النبوي، والحبيب المصطفى.

- عمت الأنوار والأفراح بمقدم نور أشرف الأنبياء والمرسلين

- بحلول هذا اليوم الجميل، نتمنى لكم الخير والبركة، ونود منكم أن تستزيدوا من ذكر الصلاة على خير أشرف خلق الله.

- ضمن رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف قبل كل الناس سبقنا بالتهنئة لصاحب اجمل وأرق قلب ونقول له كل عام وأنت إلى الله أقرب بمناسبة المولد النبوي، ولكل من يحب الرسول ربنا يجعل حياتك مليئة بالنور والبركة.

- بيوم المولد النبوي الشريف لا يحلو إلا من خلال الصوم والصلاة، والعبادة والخشوع في الدعاء إلى الله والإكثار من الصلاة على الحبيب المصطفي شفيع المسلمين يوم القيامة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صلاتنا ودعائنا اللهم أمين.

- ادعوا الله أن يتقبل صدقاتكم ودعاؤكم في هذا اليوم المبارك، والذي تتجدد في نسيم المولد تجدد وبالأنوار والقدس تأكد ومع الطير نغرد كلنا نهوى محمد وآل محمد، بكل نسمات العبير، نرسلها في طبق حرير، تهنئة بمولد النبوي الشريف سيد البشر وكل عام وأنتم بخير.