أستاذ فقه يوضح أسباب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن هناك فوائد وأسباب كثيرة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أولها التقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، بذكر سيرته وأخلاقه ونشرها بين الناس.

أسباب الاحتفال بالمولد النبوي

أضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: السبب الثاني أن الاحتفال بالمولد النبي الشريف يعد مظهرا من مظاهر الدين ووسيلة مشروعة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»، والسبب الثالث هو، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مناسبة جميلة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه إقامة ذكرى للنبي.

وتابع: يعد الاحتفال بالمولد النبي الشريف تعبيرا عن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعد من أفضل الأعمال وأعظم القربات لله تعالى.