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موعد مباراة أرسنال وبرينتفورد والقنوات الناقلة

كتب:

هبهَ وهــدان
12:10 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
فريق الأرسنال

فريق الأرسنال

يتابع الملايين حول العالم مباريات كأس الرابطة الإنجليزية ولهذا يتساءل البعض عن موعد مباراة أرسنال وبرينتفورد والقنوات الناقلة، فضلا عن أبرز مباريات اليوم بالبطولة.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي موعد مباراة أرسنال وبرينتفورد والقنوات الناقلة؛ استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة:

موعد مباراة أرسنال وبرينتفورد والقنوات الناقلة

وفق جدول بطولة كأس الرابطة الإنجليزية فإن موعد مباراة أرسنال وبرينتفورد والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء في تمام الساعة 9:45 دقيقة مساءً بتوقيت كل من القاهرة والرياض عبر قناة beIN Sports HD 5.

مباريات كأس الرابطة اليوم والقنوات الناقلة 

ومن المقرر إقامة عدة مباريات في كأس الرابطة اليوم، وهي:

- تشيلسي X برايتون – 9.45 مساء - beIN Sports HD 2     

- أستون فيلا X إيفرتون – 9.45 مساء - beIN Sports HD 6

- بورنموث X ستوك سيتي – 9.45 مساء

- برينتفورد X أرسنال – 9.45 مساء - beIN Sports HD 5    

- فولهام X نوريتش سيتي – 9.45 مساء

- بلاكبيرن روفرز X كارديف سيتي – 9.45 مساء

- ليفربول X ليستر سيتي – 9.45 مساء - beIN Sports HD 4

- لينكولن سيتي X وست هام يونايتد – 9.45 مساء

- نيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي – 10 مساء - beIN Sports HD 1.

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