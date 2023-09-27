كأس الرابطة الإنجليزية واحدة من البطولات الأوروبية التي يحرص قطاع عريض من محبي كرة القدم على متابعتها، لذا يتساءل كثيرون من عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقنوات الناقلة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقنوات الناقلة في كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقنوات الناقلة

ووفق الجدول المعلن، فإن موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 على ملعب أنفيلد رود.

وتُبث البطولة على beIN Sports HD 4 بصوت المعلق عامر الخوذيري، في الساعة 9:45 دقيقة بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل ليفريول

ومن المتوقع أن يلعب فريق ليفربول بكلا من ليسون بيكر، أندرو روبرتسون وجويل ماتيب، وفيرجيل فان دايك، وترينت ألكسندر أرنولد، واتارو إندو، ودومينيك سوبوسلاي، وهارفي غليوت، والهجوم محمد صلاح، لويس دياز، وداروين نونيز.

مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

وتخوض الفرق الإنجليزية عدة مباريات وهي:

- تشيلسي X برايتون – 9.45 مساء - beIN Sports HD 2

- أستون فيلا X إيفرتون – 9.45 مساء - beIN Sports HD 6

- بورنموث X ستوك سيتي – 9.45 مساء

- برينتفورد X أرسنال – 9.45 مساء - beIN Sports HD 5

- فولهام X نوريتش سيتي – 9.45 مساء

- بلاكبيرن روفرز X كارديف سيتي – 9.45 مساء

- ليفربول X ليستر سيتي – 9.45 مساء - beIN Sports HD 4

- لينكولن سيتي X وست هام يونايتد – 9.45 مساء

- نيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي – 10 مساء - beIN Sports HD 1.