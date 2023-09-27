ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، موعد مباراة تشيلسي وبرايتون والقنوات الناقلة، لمتابعة المباراة المهمة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وهل يستعيد تشيلسي انتصاراته أم يواصل سلسلة النتائج والإخفاقات التي سيطرت عليه منذ عدة أشهر.

وفي السطور التالية، نعرض موعد مباراة تشيلسي وبرايتون والقنوات الناقلة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والتي يسعى فيها الفريق الأول إلى تحقيق الفوز والتقدم خطوة أخرى نحو استعادة البطولات.

موعد مباراة تشيلسي وبرايتون والقنوات الناقلة

يأتي موعد مباراة تشيلسي وبرايتون اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

وينطلق لقاء اليوم على ملعب ستانفورد بريدج، في إطار مباريات الدور الثالث (دور الـ32) من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي

وتنقل مباراة تشيلسي ضد برايتون اليوم الأربعاء عبر قنوات بي إن سبورتس التي تملك حقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وغيرها من البطولات.

التردد الأول beIN SPORTS على النايل سات

التردد: 12064.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

التردد الثاني beIN SPORTS على النايل سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

التردد الثالث beIN SPORTS على النايل سات

التردد: 12264.

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.