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أول تعليق من يورجن كلوب على غضب «صلاح» عقب استبداله بلقاء تشيلسي

كتب:

محمد هانئ
02:11 ص | الإثنين 14 أغسطس 2023
محمد صلاح

محمد صلاح

علق يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على غضب النجم محمد صلاح، أثناء استبداله خلال مباراة فريقه أمام تشيلسي الإنجليزي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولي من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

يورجن كلوب: محمد صلاح مهم بالنسبة لنا.. ولم أفكر في الأرقام القياسية

وقال «كلوب» في تصريحات تلفزيونية عقب انتهاء المباراة: «صلاح لاعب مهم بالنسبة لنا، لكن كنت بحاجة إلى لياقة بدنية جيدة للاعب في مركزه، وأتفهم رد فعله بعد استبداله».

وأضاف مدرب ليفربول: «نحن هنا للفوز بالمباراة، علينا أن نتخذ القرارات التي تؤدي لتحقيق الانتصار، وكنا بحاجة إلى دماء جديدة داخل الملعب، محمد صلاح لديه العديد من الأرقام القياسية، لكن لا يمكنني التفكير في هذا خلال المباراة».

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