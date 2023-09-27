الواعظة وفاء عبدالسلام عن تكريم الرئيس السيسي لها: واجه التطرف بتجديد الخطاب الديني

وجهت الدكتورة وفاء عبدالسلام، الواعظة بوزارة الأوقاف، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بتكريم عدد من العلماء والأئمة والمفتيين والواعظات والقراء، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

تجديد الخطاب الديني

وقالت «عبدالسلام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية توليه مهام البلاد، ورفع شعار تجديد الخطاب الديني في مواجهة خطاب متطرف أصدرته جماعات الإرهاب ونشرته، مما استدعى من القيادة السياسية توجيه المؤسسات الدينية نحو تصحيح المسار.

وأضافت، أنه تم تطهير المساجد من المتطرفين فكريا، ثم العمل على الدعوة النسائية؛ لتطهيرها من السلفيات والأخوات، واليوم تشهد مصليات النساء تواجد واعظات الأوقاف منارات الفكر الوسطي في مصر.

الدعوة النسائية

وأشارت إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يولي اهتماما بالغا بالدعوة النسائية، ودائما ما يثمن جهود العلماء والأئمة والواعظين والقراء، وذلك ما يشهده الجميع في تكريمهم وتقديرهم المستمر من قبل مؤسسات الدولة والقيادة السياسية.

وتابعت الواعظة بوزارة الأوقاف، أن تكريم الرئيس السيسي للعلماء والأئمة والمفتين والواعظات والقراء، في احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم، تأتي تأكيدا على تقديره وامتنانه لدورهم الكبير، وتأكيدا على أهمية الدور الدعوي لهم.