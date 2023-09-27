السيسي يهنئ الشعب المصري بالمولد النبوي: نستلهم منه الحكمة والموعظة الحسنة

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري عبر حسابه الرسمي على فيس بوك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتب الرئيس: «أهنئ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تلك الذكرى العطرة التي نستدعي فيها كل معاني الرحمة والمحبة والسلام والهدى، ونستلهم منها الحكمة والموعظة الحسنة التي أرساها نبينا الكريم ودعا إليها فكان الرحمة المهداة والقدوة والمثل».

وأضاف الرئيس السيسي: «إنّني أدعو الله عز وجل أن يعيد هذا اليوم المبارك بالخير والتوفيق على شعوبنا العربية والإسلامية، وأن يحمي وطننا الغالي من كل سوء وشر، كل عام وأنتم بخير».