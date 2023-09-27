من «هاشم» لـ«الطاروطي».. الرئيس السيسي يكرّم علماء الأمة ويقدرهم

تولي الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتماما وتقديرا بكبار العلماء الذين خدموا الدين بصدق وحق، وظهر ذلك في العديد من المواقف، وآخرها توجه الرئيس السيسي إلى محل جلوس الشيخ محمد الطاروطي لتكريمه، بعدما ظهر جالسا على كرسي متحرك، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، التي حضرها الرئيس السيسي.

حرص الرئيس على مصافحة العلماء

ولم يكن تكريم الطاروطي هو الأول من نوعه، بل كان للرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المواقف التي أظهرت اهتمامه الشديد وتقديره للعلماء، حيث حرص الرئيس على مصافحة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، بعد ظهوره على كرسي متحرك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر الأخيرة.

إرسال طائرة لنقل أحمد عمر هاشم من مالطا

كما وجّه الرئيس السيسي سابقا، بإرسال طائرة مجهزة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من مالطا إلى مصر، بعد تعرضه لوكعة صحية شديدة في الطائرة نتج عنها دخول أحد المستشفيات في مالطا.