شركات السياحة: زيادة أعداد الوافدين إلى القاهرة و3 محافظات خلال الشتاء

قال وائل فودة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الموسم السياحي الشتوي المقبل والذي يبدأ خلال أيام يشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة إلى كل من القاهرة والأقصر وأسوان والغردقة، وفقا لمؤشرات الحجز الحالية والمستقبلية، موضحا أن أعداد السياح الوافدين لشرم الشيخ خلال الشتاء ستكون أقل من تلك المدن.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه وفقا لحجوزات وكالات السياحة الأجنبية فإن أعداد السياح الوافدين إلى الأقصر والقاهرة وأسوان خلال الربع الأخير من العام الجاري، ستكون أعلى من الذين زاروها خلال ذات الفترة من 2022، موضحا أن غالبية السياح القادمين لتلك المدن من الدول الأوروبية.

الموسم السياحي الصيفى

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أن أعداد السياح الوافدين لمصر خلال النصف الثاني من العام الجاري ستكون أعلى من الذين قدموا إليها خلال الـ6 شهور الأولى من 2023، موضحا أن فصل الصيف هذا العام شهد توافد أعداد كبيرة من السياح لزيارة المقصد السياحي المصري، ولاسيما القادمين من الدول العربية، ما أنعش نسب إشغال الفنادق خلال تلك الفترة.