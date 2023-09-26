محافظ قنا يشهد الاحتفال بيوم السياحة العالمي في معبد دندرة

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمي في معبد دندرة، تحت شعار «السياحة والاستثمار الأخضر»، بحضور مدير معبد دندرة، وعدد من السائحين الذين جاءوا إلى قنا لزيارة المعبد.

يوم السياحة العالمي

وتضمنت الاحتفالية عروضا فنية «التنورة - تابلوه النوبة»، قدمتها فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة قنا، بجانب عدد من العروض التي قدمها طلاب مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات، وحازت إعجاب الحاضرين وتحديدا السائحين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع محافظ قنا.

السياحة والاستثمار الأخضر

وقال محافظ قنا إن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة يتم تنظيمه هذا العام تحت شعار «السياحة والاستثمار الأخضر»، ويهدف لزيادة الوعي وإظهار دور السياحة وتأثيرها على القيم الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية على المستوى العالمي، مؤكدا أن الحكومة المصرية تضع القطاع السياحي نصب أعينها من أجل زيادة الحركة الوافدة من دول العالم إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وفتح أسواق سياحية جديدة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن معبد دندرة من أكبر المعابد الفرعونية حفظًا في مصر القديمة، وتعتبر واجهة المعبد من أروع واجهات المعابد المصرية القديمة، حيث يتصدر الواجهة 6 أعمدة متوجة برؤوس حتحور، والتي تحظى باهتمام السائحين من مختلف أنحاء العالم، لافتًا إلى أن المنطقة المحيطة للمعبد تزخر بالكثير من الآثار الفرعونية، مثل الهيكل الرئيسي للمعبد ومعبد ولادة إيزيس والبحيرة المقدسة، كما يوجد به المناظر الفلكية المصورة على الأسقف، ويعود للإله حتحور رمز الجمال والخصوبة والنيل.

افتتاح معرض أيادي مصر

وعلى هامش الاحتفال افتتح محافظ قنا معرض «أيادي مصر» للصناعات الحرفية والتراثية بمعبد دندرة، والذي نظمته وحدة أيادي مصر بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، ويحتوي على عدد من منتجات الحرف التراثية واليدوية مثل «الفركة والفخار والمشغولات الخشبية وخشب السرسوع والخزف والجلود وأعمال الشمع واللوحات الزيتية والإكسسوار».

ويهدف المعرض إلى دعم أصحاب الحرف لتسويق منتجاتهم التراثية والحرفية، لزائري المعبد من السائحين والمصريين للتعرف على جمال الحرف التراثية والمصنوعات اليدوية.