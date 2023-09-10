إخماد حريق محل تجاري دون خسائر بشرية في بني سويف

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الأحد، بالتعاون مع الأهالي، حريقا شب في محل تجاري بشارع الشيخ محمد متولي الشعراوي بمدينة بني سويف، دون خسائر بشرية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحريق.

بلاغ بنشوب حريق

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق في محل تجاري بشارع الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، والدفع بقوات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد النيران

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، وجرت أعمال التبريد منعُا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

جرى تحرير محضر بالحادث

أخطرت جهات التحقيق لمباشرة شؤونها، وطلبت تحريات المباحث حول الحريق وأسبابه، وندب المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على الأسباب.