إصابة شخصين بالاختناق أثناء محاولتهما إخماد حريق بمنزل شمال بني سويف

أصيب شخصان باختناق إثر حريق شب في منزل بقرية طحا بوش التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، مساء اليوم الاثنين، وجرى السيطرة على الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية، بالتعاون مع الأهالي.

حريق في منزل بقرية طحا بوش في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في سطح منزل مكون من طابقين بقرية طحا بوش التابعة لمركز ناصر، والذي وجه بسرعة السيطرة على الحريق وإخماد النيران، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وعلى رأسها سيارتي إطفاء إلى مكان الحريق، وتم السيطرة على النيران وإخماد الحريق بالتعاون مع الأهالي.

إصابة اثنين باختناق في إخماد الحريق

وأسفر الحريق عن إصابة نورا سيد عبد الفتاح، 40 عاما، ومحمد فراج شعبان، 45 عاما، باختناق من جراء الأدخنة المتصاعدة من الحريق، أثناء المساعدة في إخماده، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين.

تحرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.