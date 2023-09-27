رئيس «أكتوبر التكنولوجية»: توجيهات السيسي بإنشاء 17 جامعة «تحول تاريخي» في التعليم

أكدت الدكتورة هبة سالم، رئيس جامعة أكتوبر التكنولوجية، أنه جرى الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، من حيث وضع الجداول الدراسية وقوائم الطلاب وتحديد القاعات والمعامل، وجميع المتطلبات المتعلقة بالعملية التعليمية.

تحول تاريخي في التعليم الجامعي

وأشادت رئيس جامعة أكتوبر التكنولوجية خلال حديثها لـ«الوطن» بتوجهات الرئيس السيسي نحو إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة في المحافظات، قائلة: «التوجيه بمثابة رسالة موجهة إلى أن وجود اهتمام بالتحول التكنولوجي و التعليم القائم على التكنولوجيا والصناعة، وأن المستقبل للإنتاج»، مضيفة أنه تحول تاريخي في التعليم الجامعي.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك تغييرا في فكر الأهالي والطلاب تجاه الجامعات التكنولوجية، يتماشى مع التطور الكبير في قطاع التعليم الذي تشهده الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة، مؤكدا أن التعليم التكنولوجي أصبح رئة جديدة لطلاب التعليم الفني في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم العلمية.