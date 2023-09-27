شيماء البرديني عن احتفالات تفوق الجامعات: الرئيس يرسخ لثقافة التعلم كقيمة وليس كشهادة

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّ فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس كانت مشرفة جدا، حيث شاهدنا شبابا مصريا يسعد القلب، كانوا سعداء بتفوقهم وتخرجهم، لافتة إلى أنّ الرئيس يرسّخ لثقافة التعليم كقيمة مضافة لبناء الإنسان وليس تعلم بشهادة فقط.

وأضافت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي الحلواني، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنّنا نشهد كل عام نحو 2.5 مليون طالب مضاف كل عام، ويزيد عليهم 750 ألفا آخرين، موضحة: «وصلنا لمرحلة من الزيادةالسكانية التي تتطلب أن نتوقف أمام أنفسنا ونتحدث عن دورنا في التنمية كشعب، هل هو الاستفادة من التنمية فقط، أم الإنتاج والحرص على التعليم كهدف عظيم يبني الأجيال الناشئة ويبني بلادنا ويبني المواطنين».

وتابعت البرديني: «التغيير يبدأ بأن نؤمن بأنّ عدد أقل بالأسرة هو رعاية أكبر لها، وأن نؤمن بأنّ التعليم ليس له ثوابت واحدة (أكلاشيه)، وليس شرطا أن يكون التعليم عبارة عن ثانوية عامة أو تعليم جامعي بصور معينة، فهناك أشكال جديدة للتعليم مثل التعليم الفني».